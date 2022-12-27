Саакашвили в заключении чаще посещали стилисты и депутаты, чем следователи и прокуроры

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с 1 октября 2021 года посетили 1595 раз. Из них 29 раз во время тюремного заключения приходили стилисты.

Родственники были 337 раз, но чаще замечены адвокаты (533 эпизода) и врачи (346).

Следователи, прокуроры и судьи за год с небольшим появлялись нечасто. Известно о 14 случаях посещения. Грузинские депутаты были у Саакашвили 210 раз, а представители духовенства – 24.

Ранее сообщалось, что Саакашвили отравили ртутью. Экспертиза волос показала, что ее содержание превышает норму на 42%.