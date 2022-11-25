Михаил Саакашвили отравлен ртутью в грузинской тюрьме

Экспертиза волос опального политика подтвердила: в организме бывшего президента Грузии содержание ртути превышает допустимые нормы на 42%.

Масштабное медицинское заключение, проведенное по инициативе неправительственной организации «Эмпатия», практически не оставляет шансов версии о естественных причинах резкого ухудшения здоровья Михаила Саакашвили, отбывающего 9-летний тюремный срок в грузинской колонии города Рустави.

Сообщается, что у заключенного полностью атрофированы мышцы левой руки, он испытывает сильные боли, и нуждается в немедленной госпитализации.

«Эмпатия» ходатайствует перед действующим президентом страны, 70-летней Саломе Зурабишвили, в помиловании и отправке Саакашвили на лечение в США.

Напомним, суд признал Михаила Саакашвили в совершении целого ряда политических преступлений, включая вынесение приказов на убийства.