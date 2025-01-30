С помолвочным кольцом Меган Маркл что-то случилось: Интернет пестрит слухами

Актриса Меган Маркл, жена принца Гарри, вновь спровоцировала волну пересуд в социальных сетях — пользователи заметили, что с ее помолвочным кольцом вновь творится что-то неладное. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Когда Гарри делал ей предложение в 2017 году, он выбрал кольцо с бриллиантом огранки «кушон» весом предположительно от 2,5 до 3 карат, который он привез из Ботсваны, где пара провела первый совместный отпуск. Главный камень окружали два меньших круглых бриллианта из личной коллекции ювелирных украшений принцессы Дианы — и Меган утверждала, что для нее было «важно» знать, что покойная мать Гарри была «частью всего этого».

Однако менее чем за два года кольцо претерпело существенные изменения. Уже в 2019 году его дизайн оказался скорректирован. В следующий раз это произошло в 2022 году — на украшении менялась толщина полос с бриллиантом и их количество.

Теперь же, на фоне слухов о кризисе в отношениях Гарри и Меган, кольцо вновь изменило свой внешний вид — теперь главный камень имеет новую форму и огранку.

Ранее мы писали о том, что Гарри публично оскорбил Карла III, отказавшись с ним мириться.