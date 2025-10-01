«С невестой»: звезда «Человека-паука», актер Том Холланд проговорился о новом статусе своей возлюбленной

Британский актер Том Холланд объявил о новом статусе своей возлюбленной, американской актрисы Зендеи. 29-летний «Человек-паук» признался, что наконец сделал девушке предложение. Об этом сообщает TMZ.

Слухи о помолвке звездной пары уже давно гуляли в Сети. Недавно Холланд в ходе пресс-конференции по поводу предстоящей премьеры нового фильма, проговорился, что уже давно считает Зендею не своей девушкой, а невестой.

Когда один из репортеров рассказал, что его дочь познакомилась с девушкой Тома, 29-летний актер тут же поправил его: «с невестой». Однако пока британец не уточняет дату свадьбы и прочие подробности, давая понять, что эта тема — не для посторонних ушей.

Отношения актеров завязались в 2021 году на съемках очередного фильма про Человека-паука. И уже в январе 2025 года актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. И пока сам новоиспеченный жених хранил молчание по этому поводу, источники из окружения пары подтвердили их помолвку.

Ранее мы писали, что актера Тома Холланда экстренно госпитализировали со съемок «Человека-паука» с травмой головы.