Актера Тома Холланда экстренно госпитализировали со съемок «Человека-паука»: подробности случившегося

Актера Тома Холланда экстренно доставили в больницу со съемок новой части «Человека-паука». По данным The Sun, при выполнении трюка он получил травму головы.

Сообщается, что Том пострадал во время работы. Он пытался самостоятельно выполнить сложный элемент, не справился и ударился головой. Медиков пришлось вызывать прямо на площадку. Травма, полученная актером, оказалась тяжелой, поэтому было решено прервать съемочный процесс и доставить Холланда в больницу.

Отец артиста Том Доминик подтвердил информацию о госпитализации. По его словам, из-за травмы съемки фильма были приостановлены на неопределенный срок. Предварительно, у исполнителя роли Человека-паука диагностировали сотрясение мозга.

Напомним, что Том Холланд обрел популярность после проектов Marvel. На съемках он познакомился с актрисой Зендеей, с которой у него завязались романтические отношения. Сейчас звезды по-прежнему вместе и, по слухам, готовятся к свадьбе.

