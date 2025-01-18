С момента свадьбы прошло всего две недели: жена брата Анджелины Джоли подала на развод

Брат Анджелины Джоли, который тайно женился летом 2024 года, мог развестись с женой уже через две недели после свадьбы. Супруга Джеймса Хейвена обратилась в суд с требованием расторгнуть их брак. Об этом сообщает In Touch Weekly.

12 августа 2024 года Джеймс Хейвен женился на своей возлюбленной Роми Имбелли. Торжественная церемония состоялась в узком кругу близких на пляже в Калифорнии. Однако, как выяснилось, уже 27 августа избранница актера подала на развод. Звезда реалити-шоу The Real L Word заявила, что уличила мужа в мошенничестве, и указала дату расставания — 26 августа.

По данным источника, в своем заявлении супруга брата Анджелины Джоли сообщила, что у них с мужем нет детей и она не рассчитывает на материальную поддержку с его стороны. Более того, Роми Имбелли захотела вернуть свою девичью фамилию. 20 сентября того же года Джеймс Хейвен подал ответное заявление с просьбой расторгнуть брак.

В октябре пара предоставила суду финансовые документы со своими доходами и расходами, и с тех пор дело так и не продвинулось. При этом супруги до сих пор не отклонили иски об аннулировании брака.

В беседе с In Touch Weekly Роми Имбелли заявила, что их адвокаты занимаются отменой исков об аннулировании брака. Жена Джеймса Хейвена объяснила, что им с супругом удалось наладить отношения и разрешить все спорные вопросы. Звезда реалити-шоу не стала комментировать возникший между ними конфликт.

«Мы счастливы вместе и очень даже женаты!» — сообщила Роми Имбелли.

Примечательно, что 4 января избранница актера поделилась кадром со свадьбы, намекнув на проблемы в браке.

«Сегодня вечером я буду праздновать свой день рождения с семьей, так как не видела мужа с момента нашей свадьбы. Вчера вечером меня переполняли эмоции», — высказалась супруга Джеймса Хейвена.

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