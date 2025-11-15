«С каждым днем становится хуже»: Робби Уильямс начал терять зрение

Певец Робби Уильямс начал терять зрение после уколов для похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

51-певец Робби Уильямс пожаловался на проблемы со зрением. Артист признался, что начал едва различать лица вдалеке, когда пришел на футбольный матч.

По мнению Уильямса, это может быть связано с популярным препаратом, который знаменитости используют для быстрого похудения.

«Я довольно быстро адаптировался к уколам, но заметил, что зрение начало снижаться. Уже давно вижу размыто, и с каждым днем становится только хуже. Я не верю, что это из-за возраста, я верю, что это из-за препаратов», — заявил он.

Ранее певец рассказывал, что прием препарата помог ему похудеть с 88,5 до 76,6 килограмм.

Ранее мы писали о том, что концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за соображений безопасности.