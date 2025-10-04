Прозвали «сионистом»: концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за соображений безопасности

В Стамбуле отменили концерт известного британского певца Робби Уильямса. Мероприятие было запланировано на 7 октября.

Об изменениях в афише сообщил турецкий телеканал Tele1. По информации СМИ, выступление Уильямса не состоится в Стамбуле по соображениям безопасности.

Организаторы опасаются за исполнителя из-за его произраильской позиции. Общественные организации в Турции выступили с рядом заявлений после анонса выступления звезды.

Местные в соцсетях называют Робби «сионистом» за его позицию по арабо-израильскому конфликту. Также артисту припомнили его выступления в Тель-Авиве.

