«С деньгами проблем нет»: сколько Бритни Спирс заработала на продаже скандальных мемуаров

Скандальные мемуары под названием «Женщина во мне» принесли американской певице Бритни Спирс порядка 40 миллионов долларов. Кроме того, звезда 90-х получает отчисления за выпущенные ранее альбомы.

«С деньгами проблем нет», - заверил источник портала US Weekly.

Собеседник издания также рассказал, что большую часть денег Бритни тратит на путешествия, покупки в онлайн-магазинах и массмаркетах. При этом Спирс совершенно не интересуют дорогие наряды от премиальных брендов.

24 октября 2023 года вышли мемуары Бритни Спирс, в которых она рассказала о насилии в семье, аборте и изменах Джастина Тимберлейка во время их романа. Книга вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс может вновь попасть под опеку после драки в отеле. Близкие считают, что это необходимо, так как пока артистка не находится в безопасности.