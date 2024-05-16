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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 мая 2024, 13:12
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«С деньгами проблем нет»: сколько Бритни Спирс заработала на продаже скандальных мемуаров

Певица Бритни Спирс заработала $40 млн на продаже своих скандальных мемуаров.
«С деньгами проблем нет»: сколько Бритни Спирс заработала на продаже скандальных мемуаров

© VALERIE MACON/AFP/East News

Скандальные мемуары под названием «Женщина во мне» принесли американской певице Бритни Спирс порядка 40 миллионов долларов. Кроме того, звезда 90-х получает отчисления за выпущенные ранее альбомы.

«С деньгами проблем нет», - заверил источник портала US Weekly.

Собеседник издания также рассказал, что большую часть денег Бритни тратит на путешествия, покупки в онлайн-магазинах и массмаркетах. При этом Спирс совершенно не интересуют дорогие наряды от премиальных брендов.

24 октября 2023 года вышли мемуары Бритни Спирс, в которых она рассказала о насилии в семье, аборте и изменах Джастина Тимберлейка во время их романа. Книга вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс может вновь попасть под опеку после драки в отеле. Близкие считают, что это необходимо, так как пока артистка не находится в безопасности.

Источник фото:VALERIE MACON/AFP/East News
Источник:Us Weekly
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Бритни Спирс
сша
финансы
мемуары