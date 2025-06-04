Меган Маркл закрыла бизнес по продаже чая, чтобы не раздражать покупателей. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл запускала линейку продукции, в которую вошли джем, мед, чай и смеси для выпечки. Она планировала, что продукты будут продаваться в течение года, однако на самом деле их раскупили за 45 минут. Маркл решила, что дефицит товара может раздражать покупателей, поэтому закрыла бизнес.

«В начале ощущение дефицита может стать для людей приманкой, это как с выпуском кроссовок. Но я боюсь, что это может раздражать покупателей. Я не хочу, чтобы вы ели это варенье раз в полгода. Я хочу, чтобы оно всегда было у вас на полке. Мы планировали на год вперед, а потом все распродалось за 45 минут», — призналась Маркл.

По словам знаменитости, она столкнулась со многими трудностями в бизнесе, начиная с разногласий с названием бренда, заканчивая критикой цен на товары.

«Люди видят все эти яркие вещи и видят продукт, но эта финальная игра. Никто не видел, сколько слез я пролила за кулисами», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что пострадавшая от шоу Меган Маркл собирается подать в суд после полученных травм. Подробности читайте в этой новости.