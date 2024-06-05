«Рыдаю»: Леди Гага эмоционально отреагировала на поздравления с беременность

38-летняя певица Леди Гага ответила на подозрения в беременности словом «рыдаю». Артистка прокомментировала новости про интересное положение в соцсети.

4 июня 2024 года в Сети появились кадры, на которых Леди Гага запечатлена с округлившимся животом. Публика сочла, что певица беременна и принялась поздравлять ее с пополнением. Как выяснилось, поздравления оказались преждевременными. По словам певицы, она сильно поправилась.

«Не беременна, просто рыдаю в тренажерном зале», — высказалась артистка.

Напомним, что певица состоит в отношениях с Майклом Полански. Не так давно на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Украшение спровоцировало слухи о тайной свадьбе Леди Гаги. Певица не подтверждала, но и не опровергала их.

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