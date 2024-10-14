«Лучшее лекарство»: Бритни Спирс снялась на яхте и рассказала о самочувствии

Певица Бритни Спирс устроила фотосессию на яхте и позировала в розовом комплекте для плавания. 42-летняя звезда поделилась видео в своих соцсетях.

Исполнительница примерила неоново-розовый купальник, темную шляпу, солнцезащитные очки в белой оправе и украшения. Она предстала перед поклонниками без макияжа и с распущенными волосами. Бритни выглядела довольной и рассказала о своем самочувствии.

«Сегодня было так чертовски здорово! Смех и глупости — лучшее лекарство в жизни», — написала под публикацией артистка.

Спирс не стала говорить, отдыхает она одна или в компании своего возлюбленного. Она предпочитает на данный момент не делиться подробностями личной жизни.

Напомним, что по информации зарубежных источников, скандально известный бойфренд певицы Пол Солиз забрал троих своих детей у жены и перевез их в особняк певицы. На днях его супруга, прожившая с ним восемь лет, подала документы на развод. Теща Солиза также рассказала, что мужчина забрал детей, и сейчас мать пытается их вернуть. Более того он отказывается платить алименты и хочет, чтобы дети жили с ним в доме Бритни.

Пользователи Сети удивляются, как артистка смогла связать свою жизнь с таким «неудачником». Многие уверены, что мужчина просто использует звезду.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце оказалась в центре забастовки в Испании. Звезда сейчас отдыхает в другой стране, пока ее дети живут с экс-мужем Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян. Напомним, что Павел через суд хочет определить место жительства сына и объяснил, почему это сделал.