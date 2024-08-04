ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 августа 2024, 15:51
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Русская девушка Джонни Деппа впервые снялась с актером

Русская девушка Джонни Деппа впервые снялась с актером

© PATRICK BAZ/AFP/East News

Русская девушка Джонни Деппа впервые снялась с актером. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которую регулярно видят в компании голливудского актера Джонни Деппа, подтвердила романтические отношения со знаменитостью. Подписчики девушки попросили ее выложить хотя бы один совместный снимок с актером и она выполнила их просьбу.

На кадрах Депп обнимает модель и показывает неприличный жест в камеру.

«Это единственное, что помогает мне выдержать ненависть злобных людей», — подписала фотографию Юлия.

Модель рассказывала, что познакомилась с Деппом еще в 2021 году, во время ее визита в качестве гостя на кинофестиваль в Карловых Варах. После этого пару несколько раз снимали папарацци.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри дали первое интервью за последние три года. В нем супруги рассказали о безопасности в Сети и буллинге.

Источник фото:PATRICK BAZ/AFP/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Джонни Депп
модель
любовь