Русская девушка Джонни Деппа впервые снялась с актером. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которую регулярно видят в компании голливудского актера Джонни Деппа, подтвердила романтические отношения со знаменитостью. Подписчики девушки попросили ее выложить хотя бы один совместный снимок с актером и она выполнила их просьбу.

На кадрах Депп обнимает модель и показывает неприличный жест в камеру.

«Это единственное, что помогает мне выдержать ненависть злобных людей», — подписала фотографию Юлия.

Модель рассказывала, что познакомилась с Деппом еще в 2021 году, во время ее визита в качестве гостя на кинофестиваль в Карловых Варах. После этого пару несколько раз снимали папарацци.

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