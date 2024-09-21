«Мы знаем, чего ты хочешь»: русская девушка Джонни Деппа нарвалась на критику из-за романа с актером

28-летняя модель Юлия Власова, которую называют русской девушкой 61-летнего актера Джонни Деппа, поделилась в личном блоге серией откровенных фото. Однако пользователи Сети раскритиковали предполагаемую избранницу артиста, заявив, что у пары нет будущего.

Юлия Власова снова заставила о себе говорить, опубликовав в соцсети снимки, на которых позировала обнаженной спиной к камере. Модель также добавила к публикации неоднозначную подпись.

«Женщине нужно играть с умным мужчиной, а не пытаться быть умной с дураком», — написала Юлия Власова.

Многие посчитали откровенность девушки неуместной, учитывая ее роман со знаменитостью мировой величины. Пользователи Сети считают, что у Джонни Деппа и модели из Екатеринбурга не может быть совместного перспективного будущего.

«Ты веришь в будущее вашей пары?», «Мы все знаем, чего ты хочешь от Джонни. Ты не получишь визу, не поедешь в Голливуд», «Оставь Джонни в покое», «Ты все время на что-то намекаешь, но не говоришь прямо. Почему?», «Найди русского своего возраста», — пишут в Сети.

Напомним, в июле Джонни Деппа заметили в компании модели из Екатеринбурга Юлии Власовой. Девушка шла под руку с актером, пара улыбалась. Затем и сама модель подогрела слухи о романе с артистом, поделившись в соцсети фото в объятиях знаменитости. При этом предполагаемая избранница актера не комментирует информацию об отношениях с ним. Сам артист также не раскрывает подробности своей личной жизни.

Ранее сообщалось о том, что 66-летнюю певицу Мадонну засняли на свидании с 28-летним бойфрендом.