Румер Уиллис повторила образ матери Деми Мур в золотом купальнике из фильма

Дочь актрисы Деми Мур снялась в золотом купальнике, повторив образ матери из знаменитого фильма «Стриптиз». Румер Уиллис опубликовала фотографии в соцсетях.

Лента вышла на экраны 30 лет назад, но кроме миллионных гонораров принесла Деми Мур анти-награды премии «Золотая малина». Поклонники все равно с восхищением вспоминают образ артистки, а особенно кадры в золотом купальнике. СМИ писали, что ради этой роли звезда перенесла несколько пластических операций – увеличила грудь и сделала липосакцию. Кроме того, она много часов в день занималась на пилоне.

Многие звезды копировали образ Мур, а недавно его решила повторить ее собственная дочь Румер. Она позировала в золотом купальнике, который дополнила черными босоножками.

Поклонники оценили новую фотосессию 35-летней наследницы и отметили ее роскошную фигуру. Они порекомендовали ей оставить купальник себе.

В зарубежной прессе появилась информация о том, что легендарный купальник будет выставлен на продажу. В апреле состоится аукцион, где любой желающий может приобрести комплект за 5000 долларов (447 850 рублей). Это стартовая цена, поэтому она может вырасти.

Ранее мы писали о том, как Деми Мур отреагировала на неудачу на премии «Оскар». Многие думали, что именно она получит награду за роль в фильме «Субстанция», но ее обошла актриса из фильма «Анора».