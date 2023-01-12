«Рука помощи» друга и крем принцессы Дианы: что спасло член принца Гарри от ампутации

Сын Карла III и принцессы Дианы в последние месяцы у всех на устах. Сначала общественность обсуждала возможный развод принца Гарри и Меган Маркл, затем вышел скандальный документальны фильм от Netflix, а вслед за ним мемуары герцога Сассекского. В автобиографии «Запасной» раскрылись многие интимные секреты Гарри. Даже те, которые не особо-то интересовали публику.

Так, уже не первый день все говорят об арктической экспедиции 2011 года, в которой принц сильно пострадал. Он рассказал, что путешествие на Северный Полюс чуть не стоило ему… члена. Гарри даже уточнил, что «головка органа оставалась очень сырой и болезненной по мере заживления». Из-за этого принц испытывал постоянный дискомфорт.

По признанию герцога, он изнывал от боли, и восстановление происходило крайне медленно. Его друг, протянув ему руку помощи, посоветовал мазать член увлажняющим кремом. Причем не абы каким, а именно тем, каким пользовалась его мать принцесса Диана – от Элизабет Арден. Но лучше Гарри не становилось, и он все же обратился к специалистам, которые и спасли в итоге его гениталии от ампутации.

Сын Карла III сильно переживал, что из-за экспедиции может в молодом возрасте остаться без члена. Но врачи заверили его, что все будет в порядке. А так, кто знает, была ли бы свадьба у Гарри с Меган Маркл, если бы он все-таки лишился полового органа?

Этот инцидент научил принца Гарри заботиться о своем здоровье и утеплять пах. На следующую экспедицию в 2013 году он собирался, заранее подготовив термобелье и флисовую подушку для пениса, которую ему достал один из друзей. К счастью, больше королевскому члену ничего не угрожало.

Ранее стало известно о странной одержимости короля Карла III плюшевыми мишками.