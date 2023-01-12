«Игрушка с дырками»: принц Гарри выдал странную одержимость отца Карла III

Принц Гарри в своих мемуарах «Запасной» рассказал, что его отец, король Великобритании, одержим своим плюшевым медведем. Об этом пишет New York Post.

«Мишка везде ходил с папой. Это была жалкая игрушка со сломанными руками и болтающимися нитками, с дырками, заплатками тут и там. Он выглядел, как, по моим представлениям, мог выглядеть отец после того, как хулиганы разобрались с ним», — рассказал герцог Сассекский, имея в виду непростые годы для его отца в школе-интернате Итон.

По словам биографа Кристофера Андерсена, монарх до сих пор путешествует с плюшевым медведем, который сохранился у него из детства.

В своей книге «Король: Жизнь Карла III» он написал, что за плюшевым медведем ухаживает камердинер монарха Майкл Фосетт.

«Каждый раз, когда плюшевого медведя нужно было залатать, можно было подумать, что это его собственному ребенку делают серьезную операцию», — говорил Фосетт.

Отмечается, что не только король Великобритании неравнодушен к мягким игрушкам. Принц Эндрю якобы имеет коллекцию из 72 плюшевых медведей, которых он приказывает персоналу расставлять в строгом порядке.

Также принц Гарри признался в своей книге, что на военной службе в Афганистане убил 25 человек, в юности принимал запрещенные вещества и отморозил пенис в экспедиции.