Розовое платье и надгробие из склепа: на аукционе продали вещи Мэрилин Монро

Надгробный памятник из склепа Мэрилин Монро продали на аукционе за $88,9 тысячи. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В минувшие выходные состоялся аукцион, где были представлены ценные вещи, связанные с актрисой Мэрилин Монро и основателем популярного журнала Хью Хефнером.

Например, розовое платье Pucci, принадлежавшее самой актрисе, ушло с молотка за $325 тысяч.

Также на аукционе был продан одноместный склеп-мавзолей в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, где покоятся Хью Хефнер и Мэрилин Монро. Этот объект приобрели за $195 тысяч. Надгробный памятник из склепа Монро был продан за $88,9 тысячи.

Среди других лотов были бордовый смокинг, тапочки, пижама и ансамбль табачных трубок, которые были проданы за $13 тысяч. Также была продана круглая кровать, изготовленная на заказ для Хефнера как дублер его основной кровати в оригинальном особняке Playboy в Чикаго, за ту же сумму.

Общее число представленных на аукционе лотов превысило 600. Среди прочих проданных предметов были помада Элизабет Арден в золотистом футляре, изготовленная по заказу Монро, а также комплект купальных костюмов, созданных для мюзикла «Нет бизнеса лучше шоу-бизнеса», и многое другое.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо потратил целое состояние на игрушки из «Звездных войн». Он анонимно участвует в аукционах, чтобы приобрести интересные лоты. Так, его коллекция просто огромна и поражает ценой.