Роулинг поругалась со звездами «Гарри Поттера» из-за трансгендеров*

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон их отношения к трансгендерам* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом пишет Daily Mail.

Литератор призналась, что не сможет простить актеров, поскольку они выступили с критикой в адрес знаменитостей, которые, в свою очередь, примкнули «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она подчеркнула, что звезды «Гарри Поттера» должны извиниться перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».

Вдобавок писательница осудила поддержку Рэдклиффом и Уотсон гендерного перехода несовершеннолетних.

Стоит отметить, что конфликт произошел после того, как педиатр Хилари Касс в своем обзоре указала, что подросткам в Великобритании разрешено менять свой пол на основании «крайне слабых доказательств». Медик указала на отсутствие качественных исследований о влиянии гормонов и блокаторов полового созревания на детей.

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