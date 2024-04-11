Никто не будет упрекать: больная раком Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол

Начало 2024 года выдалось тяжелым для Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская легла на операцию по удалению матки, во время которой у нее нашли рак толстой кишки. После родители Кейт столкнулись с материальными трудностями. Пока супруга принца Уильяма проходит лечение и временно не выполняет свои королевские обязанности. Впрочем, сидеть без дела ей не приходится — принцесса лично рассылает благодарственные открытки тем, кто пишет ей слова поддержки.

Чаще всего, дворец общается с подданными только по случаю важных праздников: свадеб, годовщин и других важных событий. Однако Кейт, нарушив протокол, решила самостоятельно пообщаться с переживающими за нее людьми. За это принцессу Уэльскую никто не собирается упрекать. Переписка с поклонниками дает ей силы и надежду на излечение от недуга. Позитивный настрой, как никогда важен в борьбе с болезнью, пишет Daily Mail.

Информацию о рассылке открыток от имени Кейт Миддлтон рассказала в социальных сетях британка по имени Алекс. Узнав в январе об операции принцессы, она ей отправила письмо с пожеланиями скорейшего здоровья, но женщина даже не думала, что ей придет ответ.

«Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен», — сказано в ответе Кейт.

Нарушением традиций стал и рассказ принцессы о своем диагнозе. Ранее информация о здоровье каждого члена семьи держалась в секрете.

Напомним принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь вернется к королевским обязанностям и начнет появляться на публике только летом 2024 года. Так считает эксперт Кэмерон Уокер, следящий за представителями монархии Великобритании.