Россию обвинили в распространении слухов о смерти принцессы Кейт Миддлтон

Россию обвинили в распространении слухов о смерти Кейт Миддлтон. Подробности приводит издание People.

28 октября правительство Великобритании ввело санкции против трех российских агентств, в том числе Агентства социального дизайна (SDA) и его партнерской компании «Структура», за публикацию дезинформации.

По мнению представителей Миддлтон, именно эти организации связаны с онлайн-сетью под названием Doppelgange, которая якобы «распространяла в интернете слухи и теории заговора об отсутствии Кейт во время ее операции на брюшной полости и последующего диагноза "рак", используя интерес общественности к ее здоровью».

Директор Института инноваций в области безопасности, преступности и разведки при Кардиффском университете Мартин Иннес также заявил, что такого рода дезинформация может подорвать доверие к правительству, СМИ и монархии.

Напомним, что в начале этого года Кейт записала видеообращение, где она сообщила, что ей диагностировали рак: злокачественную опухоль нашли в брюшной полости во время операции. Однако подробностей о диагнозе Миддлтон предпочла не раскрывать на всеобщее обозрение. После публичного заявления принцесса практически не появлялась на светских мероприятиях, из-за чего появилось много различных слухов не только об ухудшении ее здоровья, но и о возможной смерти.

Ранее мы писали о том, что Принц Уильям пришел в ярость из-за неприятного высказывания Гарри о Кейт Миддлтон.