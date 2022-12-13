Российский потоп: регионы погружаются под воду
Вслед за Новгородской областью непогода обрушилась на Подмосковье.
В Дедовске (21 километр МКАД) затопило подземный переход. Местные жители ежедневно вынуждены проходить через полосу препятствий.
За пару дней люди приноровились форсировать образовавшийся подземный канал вброд по самодельным мосткам.
Вечером и в часы пик вода поднимается, и полеты, положенные местными энтузиастами, затапливает.
В мигающем зелом свете ламп зрелище представляется особенно зловещим.
Местные коммунальные службы уже на ушах. Если потоп не будет устранен, к администрации Дедовска появятся много вопросов. С другой стороны, когда мини-река замёрзнет, можно будет мчатся по ней на коньках.
Напомним, что сильные заносы на дорогах и почти непрекращающийся снегопад в Великом Новгороде послужили причиной перевода детей на дистанционное обучение.