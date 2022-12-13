Первый снежный коллапс: дети в Новгородской области переходят на дистанционное обучение
Сильные заносы на дорогах и почти непрекращающийся снегопад послужили причиной перевода детей на дистанционное обучение.
Две сотни учащихся из девяти образовательных заведений начиная с 14 декабря будут грызть гранит науки дома.
Сообщается, что решение принято муниципалитетом Новгородской области и имеет силу вплоть до полной очистки дорог от снега.
В Администрации справедливо посчитали, что, в столь беспокойное время стоит всячески избегать возникновения аварийных ситуаций.
Особенно в случаях, касающихся перевозки детей.
Поддержали инициативу и в региональном Минтрансе.
В данный момент подрядные организации задействуют всю доступную технику для обработки трасс местного значения.
Детей из остальных школ Великого Новгорода доставляют по месту жительства на спецтехнике.