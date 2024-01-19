«Папин львенок»: звезда «Великолепного века» впервые показал лицо младшего сына

«Папин львенок, с днем рождения, мое все», — написал он.

Супруга актера также поздравила Керема в своем блоге, разместив другое фото. Многие поклонники удивились сходству малыша со старшим братом и даже переспрашивали, не является ли снимок архивным.

«Мой пахнущий цветами сын, который освещает меня, когда я смотрю на него, уносит мой разум своей улыбкой, распускает цветы внутри меня, когда я чувствую его запах», – добавила девушка.

Пользователи Сети сразу же начали сравнивать братьев и отметили их сходство с красавцем-отцом. Комментарии были полны восхищения и пожеланий здоровья малышу, а также выражений восторга от семейного счастья. Бурак Озчивит, обычно уделяющий внимание своим проектам в соцсетях, на этот раз с радостью поделился особым моментом своей личной жизни.

Ранее мы писали о том, что модель Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения.