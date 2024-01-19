«Папин львенок»: звезда «Великолепного века» впервые показал лицо младшего сына
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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит показал годовалого сына от жены Фахрийе Эвджен. Снимок был опубликован в соцсетях в честь первого дня рождения наследника.
Год назад Фахрийе Эвджен, супруга 39-летнего турецкого кинозвезды, родила второго сына, которого назвали Керемом. За прошедший год пара тщательно скрывала лицо малыша, однако в этот особенный день, они решили поделиться своей радостью со светом.
Бурак Озчивит опубликовал в социальных сетях трогательное фото, на котором держит своего младшего сына в объятиях, представив его миру без использования смайликов.
«Папин львенок, с днем рождения, мое все», — написал он.
Супруга актера также поздравила Керема в своем блоге, разместив другое фото. Многие поклонники удивились сходству малыша со старшим братом и даже переспрашивали, не является ли снимок архивным.
«Мой пахнущий цветами сын, который освещает меня, когда я смотрю на него, уносит мой разум своей улыбкой, распускает цветы внутри меня, когда я чувствую его запах», – добавила девушка.
Пользователи Сети сразу же начали сравнивать братьев и отметили их сходство с красавцем-отцом. Комментарии были полны восхищения и пожеланий здоровья малышу, а также выражений восторга от семейного счастья. Бурак Озчивит, обычно уделяющий внимание своим проектам в соцсетях, на этот раз с радостью поделился особым моментом своей личной жизни.
Ранее мы писали о том, что модель Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения.