Роскошный номер в отеле и люксовый авто: зачем Орнелла Мути приедет в Россию

Итальянская актриса Орнелла Мути посетит Москву, чтобы стать главной героиней театрально-музыкальной постановки «Бетховен - героическая жизнь гения». Стало известно, сколько обойдется звезде пребывание в столице.

68-летняя Орнелла Мути будет пребывать в Москве несколько дней до премьеры, чтобы провести репетиции. Она остановится в люксе пятизвездочного отеля «Лотте Плаза», что составит 288 тысяч рублей в сутки.

Также актриса будет перемещаться по городу на автомобиле «Мерседес» представительского класса, с водителем. В ее бытовом райдере заявлены простые продукты, такие как вода без газа, сырная нарезка, фрукты и чай.

Орнелла Мути изучает русский язык с помощью онлайн-приложения, но пока не говорит по-русски. В спектакле она будет играть на итальянском языке, но будут предусмотрены субтитры.

Напомним, что бабушка и дедушка актрисы жили в Санкт-Петербурге. Она много рассказывала о них и о том, что ее дедушка был официальным врачом царя, а бабушка — пианисткой, пишет Kp.ru.

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