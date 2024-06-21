Роскошный лайнер, Андреа Бочелли и Кэти Перри: сын миллиардера из Индии устроил круиз перед свадьбой века

Сын богатейшего человека планеты, бизнесмена Мукеша Амбани устроил роскошный круиз по Италии в честь свадебного торжества. Несмотря на то, что бракосочетание еще не состоялось, жених с невестой приглашают всех на очередной пир. Подробности сообщает Tatler.

Торжество Ананта Амбани и Радхики Мерчант называют «свадьбой века», так как оно поражает своими масштабами. Недавно влюбленные организовал круиз по Средиземноморью, куда пригласили 1200 человек. Все собрались на судне Celebrity Ascent, аренда которого стоит 900 миллионов фунтов стерлингов.

Пассажиры четыре дня плавали и останавливались в самых красивых местах. Перед ними выступали мировые звезды – группа Backstreet Boy, диджей Дэвид Гетта, Кэти Перри, Андреа Бочелли, Pitbull и другие.

«Все было сказочно. У меня постоянно были мурашки», — поделилась невеста, которая сменила множество нарядов люксовых марок. Некоторые из них изготавливались год и более!

Пара уже устраивала шикарное мероприятие для родственников, друзей и коллег бизнесмена. Гуляния длились три дня и проходили в одном из самых красивых районов Индии. Они арендовали для гостей пятизвездочный отель Oberoi Udaivilas и городской дворец XVIII века. Среди звезд были Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп и другие.

Ранее сообщалось о том, что в Индии на свадьбе случилась массовая драка из-за нехватки десерта.