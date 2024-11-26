Роскошная: 73-летняя актриса Джейн Сеймур поразила публику эффектным платьем с декольте

Актриса Джейн Сеймур появилась в Нью-Йорке на 52-й церемонии вручения Международной премии «Эмми». 73-летняя звезда вышла в свет в облегающем платье с декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» появилась на публике в блестящем зеленом платье с открытой спиной и декольте. Сеймур отметила, что перед выходом на ковровую дорожку вдохновилась образом волшебницы Эльфабы из фильма «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво.

Поклонники были ошеломлены, когда увидели актрису. Для своих лет она отлично выглядит и может составить конкуренцию молодой девушке. Британская красавица поднялась на сцену, чтобы вручить приз в номинации «Лучшая мужская роль». На мероприятии Джейн сопровождал ее 28-летний сын Кристофер, пишет Daily Mail.

Джейн Сеймур четыре раза была замужем. Она мама шестерых детей. Недавно актриса начала встречаться с 75-летним музыкантом Джоном Замбетти.

Широкую известность актриса получила после роли девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть» и американскому драматическому телесериалу «Доктор Куин, женщина-врач».

Ранее Дженнифер Лопес снялась в платье с декольте до талии. Подробнее читайте здесь.