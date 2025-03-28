Роман певицы Мэрайи Кэри с молодым возлюбленным стремительно развивается

Певица Мэрайя Кэри перестала скрывать роман с молодым музыкантом, которому 38 лет. Самой артистке 55 лет, и она счастлива в отношениях с Брендоном Пак Андерсоном, который выступает под псевдонимом Anderson Paak. Подробности сообщил порталу Us Magazine инсайдер.

Знаменитость редко рассказывает о личной жизни, но ее не раз замечали с предполагаемым бойфрендом. Анонимный источник из окружения певицы рассказал, что она действительно счастлива с Брендоном, и у них серьезные отношения, которые стремительно развиваются.

По его словам, сначала Кэри не видела в спутнике любимого мужчину. Они общались лишь по работе и записывали музыку в студии. Но между ними появились романтические чувства, так как избранник оказался очень «обаятельным».

Напомним, что осенью прошлого года Мэрайя появилась с Андерсоном на вечеринке в честь Хэллоуина. А через месяц они уже отдыхали вместе в Аспене. В этом году они посетили премию Heart Radio Music Awards. На днях они держались за руки в кафе, где их поймали папарацци.

Почти два года артистка была одинока. После разрыва с экс-возлюбленным Брайаном Танакой она не появлялась в компании мужчин. СМИ писали, что певица очень переживала из-за расставания, так как надеялась мечтала о свадьбе.

Ранее мы писали о том, что поклонники переживают за здоровье Мэрайи Кэри, которая еле стояла на сцене и ушла под руку с охранником.