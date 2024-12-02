Бросил русскую возлюбленную? Джонни Деппа заметили на свидании с новой девушкой

Актер Джонни Депп был замечен на свидании с испанской моделью Джесс Бордю после слухов о романе с россиянкой Юлией Власовой. Недавно девушка поделилась, что готовится к свадьбе. Однако, судя по всему, жених все-таки не голливудская звезда.

Инсайдер таблоида Daily Mail сообщил, что Джонни увлечен новой девушкой, которая вдвое моложе него. Их вместе заметили на кинофестивале в Севилье. А после они поехали на свидание в Сан-Себастьяне.

Представители актера же отметили, что говорить о серьезности этих отношений рано. По их словам, Депп после громкого развода с Эмбер Херд пока не готов к романам, поэтому просто весело проводит время с теми, кто ему нравится.

«Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается», - заявили представители актера.

Напомним, что совсем недавно Юлия Власова, которую называли русской возлюбленной Джонни, рассказывала — ей сделали предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Правда, имя жениха она не раскрыла. Видимо, неспроста, ведь кольцо ей преподнес вовсе не Депп. Теперь поклонники гадают, будет ли продолжение у этой истории или же можно на этом поставить точку.

Ранее Юлия Власова рассказала, какой будет ее свадьба.