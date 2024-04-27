Актер Брэдли Купер готовится объявить о помолвке с моделью Джиджи Хадид

Актер Брэдли Купер готовится объявить о помолке с моделью Джиджи Хадид. Инсайдеры уверены, что в скором времени на безымянном пальце звезды появится заветное кольцо. Об этом сообщает Et Online.

Приятели бывшего возлюбленного Ирины Шейк заявили, что он уже хочет перейти на новый уровень в отношениях с Джиджи. В последнее время они сблизились как никогда и уже вхожи в семьи друг друга. Так, недавно в Сети появилась фотография, на которой пара была в окружении близких модели, которых у нее немало. Кроме того, Купер уже знаком с дочерью избранницы от певца Зейна Малика.

Что же касается Брэдли, то и он уже представил свою девушку членам семьи. Джиджи отлично ладит с его мамой и дочерью актера, которую родила Ирина Шейк, когда они были вместе.

Инсайдеры уверены, что все это является подтверждением того, что в скором времени Купер решится на помолвку. Однако сами звезды это не обсуждают и комментариев не дают.

Ранее появилась информация, что Ирина Шейк начала искать себе нового возлюбленного. И по некоторым данным, им может стать Том Круз.