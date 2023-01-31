Рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Эпатажному рок-певцу Мэрилину Мэнсону вновь приходится расплачиваться за грехи своей молодости. Стало известно, что на музыканта вновь подали иск в суд. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По заявлению жертвы, инцидент произошел в 1995 году, когда Мэнсону было 25 лет. 16-летняя Джейн Доу получила от артиста приглашение после концерта в туристический автобус, служивший средством передвижения рок-группы. Девушка согласилась, не подозревая, чем это для нее обернется. По ее словам, Мэнсон жестко изнасиловал ее, при том, что она была девственницей.

Сексуальное насилие продолжилось и после этого случая. Джейн рассказала, что Мэрилин неоднократно просил ее отправлять ему откровенные фотографии, а также взял ее с собой в четырехдневный гастрольный тур. В течение всего этого времени он спал с ней против ее воли.

Девушка подчеркнула, что не могла уйти от Мэнсона, так как он угрожал убить ее семью, если она это сделает или кому-то пожалуется. Также музыкант постоянно оскорблял ее, манипулируя, но в конечном итоге она ему надоела, и певец велел ей «убраться к черту».

Сам Мэрилин Мэнсон отрицает все обвинения в изнасилованиях, которые когда-либо против него выдвигали. Как минимум за последнее время иски в суд направляли около 15-ти девушек.

Ранее американская артистка Памэла Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме.