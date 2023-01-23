«Распахнул халат и показал себя»: Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

Одно из самых ожидаемых событий 2023 года для фанатов Памелы Андерсон – это выход ее мемуаров «С любовью, Памела». В них актриса рассказала всю историю своей жизни, как она постепенно обретала популярность и становилась звездой.

В автобиографии Андерсон раскрыла момент, связанный с Тимом Алленом в 1991 году. Тогда артистке было только 23 года. Она рассказала, что во время съемок сериала «Обустройство дома» коллега предстал перед ней полностью обнаженным. Актер заявил, что это справедливо, так как он тоже видел Памелу голой. Наверняка он намекал на фотографии юной звезды в журнале Playboy.

«В первый день съемок я вышла из своей гримерной, а Тим Аллен был в коридоре в халате. Он распахнул халат и показал себя полностью обнаженным», - описала инцидент в мемуарах Андерсон.

Отметим, что после обвинений в эксгибиционизме Аллен заявил, что никогда не происходило того, что рассказала Памела. «Я бы никогда так не поступил», - цитирует слова актера издание Variety.

К слову, откровения о Тиме Аллене одни из многих, описанных в книге Андресон. Поклонники уже гадают, станут ли мемуары актрисы такими же скандальными, как автобиография принца Гарри. Напомним, что в ней герцог раскрыл интимные подробности своей жизни и признался в весьма шокирующих вещах. Так, он рассказал об убийстве 25 боевиков. Признание Гарри не прошло бесследно, и оно послужило искрой, из-за которой разгорелся британско-иранский дипломатический скандал.