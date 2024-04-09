Рок-группа Kiss рассталась со своей музыкой и образами

Американская рок-группа Kiss продала права на свой музыкальный каталог и образы, включая их макияж. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источника, коллектив заработал от сделки более 300 млн долларов. Правообладателем стала шведская компания Pophouse Entertainment. Другие детали сделки держатся в секрете.

Уточняется, что, помимо прав на все музыкальные произведения Kiss, шведской компании теперь принадлежат сценические образы артистов и будущие выступления, для которых создадут аватары музыкантов.

Напомним, информация о старте выступления KISS в виде цифровых аватаров впервые появилась в декабре минувшего года. Солисты группы объяснили, что пошли на подобный шаг, чтобы «рок жил вечно».

Ранее певица Леди Гага спровоцировала разговоры о помолвке с бизнесменом Майклом Полански.

Также сообщалось, что актриса Анджелина Джоли вышла в свет с подросшей дочерью от Брэда Питта.