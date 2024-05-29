Родственники раскрыли детали убийства 37-летнего актера Джонни Уэктора

Родственники погибшего 37-летнего актера Джонни Уэктора раскрыли подробности его убийства. Брат знаменитости Грант заявил, что он спас коллегу-женщину от смерти, заслонив ее от пули. При этом он признался, что не удивился, узнав об этом героическом джентельменском поступке. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно, Джонни стал жертвой преступников, когда вместе с подругой покинул бар рано утром. Он заметил, что возле его машины кто-то возился и подошел, чтобы прояснить ситуацию. Однако разговора у них не получилось, так как один из грабителей достал пистолет и выстрелил.

«Когда он обернулся, он увидел, что происходит, и поставил своего коллегу позади себя. И тогда его застрелили», - рассказал брат Уэктора.

Мать же актера уточнила в беседе с TMZ, что ее сын не пытался бороться и ругаться со злоумышленниками. Он лишь хотел разобраться во всем. Но преступники были нацелены украсть катализатор с его автомобиля любой ценой.

Отметим, что подозреваемые с места преступления сбежали. На данный момент их разыскивают.

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