Родственница Кейт Миддлтон рассказала, что происходит в королевской семье: дала надежду на лучшее

Родственница Кейт Миддлтон Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, поделилась, что происходит в королевской семье Великобритании. По ее словам, главное, что близкие люди объединились, и это поможет справиться со всеми проблемами. Об этом сообщает The crowns.

Как стало известно изданию, герцогиня посетила Каннский кинофестиваль, на котором подняла тему монархов, волнующую многих. Дело в том, что с начала года два члена королевской семьи узнали о страшных диагнозах. Рак диагностировали сначала у короля Карла III, затем у Кейт Миддлтон. Все это сильно ударило по всем их близким, однако, по словам Сары Фергюсон, им удалось сплотиться.

«Я думаю, что единство семьи является ключевым… Я думаю, ключ к жизни в том, что мы все поддерживаем друг друга. <…> А также прощение — великая вещь. Я думаю, что прощать себя и прощать других», - заявила герцогиня.

Напомним, что Кейт озвучила свой диагноз после того, как на нее надавила общественность. Сначала она скрывала болезнь, говорила лишь о плановой операции на брюшной полости. Но фанаты стали строить безумные теории о внематочной беременности и изменах принца Уильяма, поэтому принцессе Уэльской пришлось выступить с заявлением.

На данный момент супруга наследника престола на публике не появляется и проходит лечение.

Ранее СМИ выяснили, как проводит свое время больная раком Кейт Миддлтон.