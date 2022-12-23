«Секс втроем»: жена Робби Уильямса рассказала о его предпочтениях в постели

Жена популярного певца Робби Уильямса поделилась подробностями семейной жизни. 43-летняя Айда призналась, что они с мужем уже долгое время в постели не одни. Женщина откровенно рассказала о предпочтениях музыканта.

Супруга артиста пожаловалась на то, что он слишком увлечен информационными технологиями. Оказывается, Робби берет с собой в кровать ноутбук. Он не расстается с ним ни на минуту, это очень мешает его жене. Она в шутку сказала, что воспринимает гаджет как третьего человека и даже ревнует к нему.

«Мой муж спит с компьютером. Сжимает его как свою палочку-выручалочку. У нас секс втроем – я, Роб и наш кожаный MacBook», — поделилась Уильямс.

Айда переживает за мужа, потому что во время бессонницы он не принимает лекарства и ложится спать, а валяется в кровати с ноутбуком. Женщина говорит, что постоянно натыкается на него.

«Бывают случаи, когда я ударяюсь о компьютер посреди ночи или он сбрасывает его с кровати, раздается грохот, и я вздрагиваю. Из-за своего увлечения он не может принять снотворное, ничего для того, чтобы лечь спать. Я думаю, что у него сильная зависимость от технологий. Он всегда что-то ищет», — рассказала женщина в подкасте Postcards from the Edge.

Ранее жена знаменитости уже жаловалась на их сексуальную жизнь. Айда признавалась, что у них с Робби редко бывает интим. По ее мнению, проблемы возникли из-за излишней занятости. Кроме того, у супругов четверо детей, которые постоянно отвлекают их друг от друга.