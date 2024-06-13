Родившая в 55 лет экс-жена Сильвестра Сталлоне вышла на публику с молодым мужем

Бывшая жена актера Сильвестра Сталлоне вышла в свет с молодым мужем. Бриджит Нильсен и Маттиа Десси посетили модный показ в Германии.

Влюбленные находятся в браке уже 18 лет, но все также светятся от счастья. У женщины была бурная личная жизнь, а Маттиа стал ее пятым супругом. Она не побоялась и родила от него ребенка в 55 лет – в 2018 году у них появилась на свет дочь, которой дали имя Фрида.

Женщина ведет закрытый образ жизни и редко появляются на светских мероприятиях, но на показ пришла. Журналисты отметили, что она выглядела элегантно в черно-белом платье-рубашке и с красивой укладкой. Ее 45-летний избранник примерил белую футболку и черные брюки.

Пользователи Сети отметили, что не видят разницу в возрасте между супругами. При этом женщина является матерью пятерых детей!

Напомним, что Бриджит Нильсен была два года замужем за актером Сильвестром Сталлоне. Он был ее вторым супругом. Тогда у знаменитости был непростой период с огромным количеством скандалов. Так, мужчину заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Но обвинения были сняты.

Ранее мы писали о том, что актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром. Она отметила, что каждая девушка мечтала поцеловаться с артистом, но на самом деле это было не так романтично, как кажется.