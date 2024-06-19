«Родинка сдвинулась на сантиметр»: вместо Кейт Миддлтон на последнем параде мог быть двойник

Блогер Антон Суворкин заметил «передвинутую» родинку на последних фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Он предположил, что вместо нее выходила в свет двойник.

Миддлтон появилась с семьей впервые за полгода – с того момента, как ей поставили диагноз «рак». Однако внимание привлекла маленькая деталь – родинка у принцессы «переехала» ближе к подбородку. В Сети заговорили, что появление Миддлтон – фальшивка.

Скандал с родинкой прокомментировал блогер Антон Суворкин. Он не стал утверждать, что вместо принцессы была копия, но заметил: «За полгода могли найти двойника, могли провести необходимые пластические операции, чтобы она была похожа на настоящую Кейт Миддлтон… Почему у нее родинка не на старом месте, где она у нее была?»

Его цитирует Экспресс газета.

Суворкин подчеркнул тот факт, что родинка сдвинулась на сантиметр. «Как такое могло быть?» - задался вопросом блогер.

Ранее мы писали о появлении Миддлтон. Она посетила парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Принцесса появилась в белом платье с черными вставками, с собранными волосами и ярким макияжем. Миддлтон улыбалась и была в хорошем настроении.