Родила сына от своего коллеги: звезда турецкого сериала «Черная любовь» стала мамой

Актриса Неслихан Атагюль впервые стала матерью. Об этом сообщили турецкие СМИ. У пары родился сын. С матерью и малышом сейчас все хорошо.

По информации Birsenaltuntas, звезда турецкого сериала «Черная любовь» радуется новому статусу. В социальных сетях знаменитость, ставшую матерью, поздравили фанаты.

До рождения ребенка Атагюль писала на своей странице, что планировала скрывать беременность, однако ей помешали папарацци. Им удалось сфотографировать актрису с округлившимся животом.

Супруг и по совместительству коллега Неслихан принимал активное участие в ее жизни. Он окружил беременную жену теплотой и заботой.

Ранее сообщалось, что британская актриса Элеонор Томлинсон родила первенца. Она рассказала о радостном событии в социальных сетях.