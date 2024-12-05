Роберт Паттинсон рассказал, как врал журналистам и выдумывал абсурдные истории. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон вспомнил, как на заре своей карьеры выдумывал разные небылицы во время интервью. Актер назвал неправдой свой рассказ о том, что в детстве он якобы видел клоуна, погибшего при взрыве маленькой машинки.

«В моём голосе не было абсолютно никаких колебаний. И я думаю: „Что за чёрт? Ты что, одержимый?“» — вспоминает он.

Истории о том, что он был моделью женских рук, а из «Сумерек» вырезали сцену, где изображены непотребства, тоже были придуманы Паттинсоном.

Когда актер вновь начал рассказывать необычную историю о том, что он любил воровать шоколадные батончики из магазина, журналист предупредил зрителей, что и эта история может быть неправдой.

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