Роберт Де Ниро совершил экстремальный прыжок с яхты в день своего 81-летия

17 августа американскому актеру Роберту Де Ниро исполнился 81 год. Звезда фильма «1+1» решил отметить праздник по-особенному: он решил спрыгнуть с десятиметровой яхты.

Дочь артиста Дрена рассказала, что отец отправился в честь торжества на морскую прогулку на яхте. Компанию ему составили родные и близкие люди. Де Ниро спрыгнул в воду с высоты более 10 метров.

Дрена пожелала приемному отцу счастливого праздника.

«Люблю тебя всем сердцем!», — обратилась она к имениннику.

Женщина опубликовала архивные снимки, на которых Де Ниро запечатлен с ее сыном Леандро. Молодой человек умер в возрасте 19 лет от передозировки наркотическими веществами. Тело парня обнаружили в его квартире в Нью-Йорке.

Артист был в официальном браке дважды. Всего у него семь детей от разных женщин. Дрена — дочь его первой жены Дайэнн Эбботт. Он всегда принимал ее как родную.

В 2023 году у 79-летнего Де Ниро родилась дочь Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен — дочь его новой подруги, тренера по боевым искусствам Тиффани Чен, которая моложе Роберта на 40 лет.

Ранее Роберт Де Ниро похвастался молодой женой на ужине в Белом доме.