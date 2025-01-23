Рита Ора снялась на пляже в Австралии в микрокупальнике

Певица Рита Ора уехала на отдых на Золотой берег в Австралии. Фотографиями из отпуска она поделилась в социальных сетях.

На фотографии она запечатлена во время прогулки в одном лишь крошечном зеленом купальнике — больше никакой одежды, за исключением кепки, на Оре не было. Западные СМИ рассыпаются в комплиментах — так, The Daily Mail пишет, что 34-летняя певица выглядела «сенсационно» и сногсшибательно. Пользователи Сети уже успели восхититься подтянутым телом, над которым певица сосредоточенно работает в спортзале.

Рита подписала снимок словами: «36 градусов» и добавила эмодзи солнца.

Недавно стало известно, что за последний год певица заработала более 5 млн фунтов стерлингов — несмотря на то, что ее гастрольная карьера пошла на спад, она получает прибыль от продаж музыкальных произведений, работы на телевидении и в актерской карьере, а также от инвестиций в недвижимость.

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