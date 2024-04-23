Кэти Холмс засняли на прогулке с повзрослевшей дочкой Сури от актера Тома Круза. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Сети появились кадры с прогулки Холмс и 18-летней Сури Круз в Нью-Йорке. Знаменитости выбрали расслабленные образы для выхода в свет.

Дочка Круза надела свободное платье, джинсовку и сапоги. Девушка отказалась от макияжа и прически, распустив волосы. В ее руках были стакан воды и кофе.

Кэти появилась на публике в расклешенных джинсах, сером свитере и рубашке. Актриса убрала волосы в хвост и надела очки. Звездная мама, как и дочь, решила выпить кофе.

Напомним, что Том женился на Кэти в ноябре 2006 года. Свадьба была в Италии. Артисты развелись через 6 лет, назвав причиной «непримиримые обстоятельства».

Ранее 18-летняя дочь Тома Круза Сури отказалась от общения с отцом. Актер не поддерживает связь с наследницей уже 12 лет. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что Алек Болдуин ударил по телефону активистки после ее слов об убийстве оператора.