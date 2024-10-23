Рианна вышла в свет в коротких шортах и босоножках на каблуках

Популярная певица и предпринимательница Рианна появилась на вечеринке в коротких шортах. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

36-летняя знаменитость «поймали» с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky, на Барбадосе. Влюбленные отдыхали в ночном клубе Zouk перед запуском коллекции артистки Fenty Beauty Caribbean. Рианна вышла в свет в серой футболке, коротких шортах в тон и золотистых босоножках на каблуках. Она дополнила свой образ массивными солнцезащитными очками, колье, часами и сумкой Dior на плечо. A$AP Rocky выбрал для появления на публике белую футболку, желтые пастельные брюки и светлые ботинки.

В ноябре 2020 года стало известно, что Рианна и A$AP Rocky начала встречаться после многолетней дружбы. 13 мая 2022-го певица впервые стала матерью.

В феврале минувшего года появилась первая информация о беременности исполнительницы вторым ребенком. В августе 2023-го артистка родила второго наследника.

Ранее Рианна усмехнулась, услышав вопрос об участии в скандальных вечеринках P. Diddy.