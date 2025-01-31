Рианна публично поддержала возлюбленного A$AP Rocky во время суда над ним

Певица Рианна вновь пришла в суд, чтобы поддержать своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс), на слушаниях по делу о стрельбе. Об этом сообщает Radar Online.

Исполнитель обвиняется в стрельбе из полуавтоматического пистолета в своего бывшего друга A$AP Relli (настоящее имя — Терелл Эфрон) после драки в 2021 году. Майерс не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Источники портала сообщают, что певица «оделась так, чтобы произвести впечатление» — в белый топ на пуговицах и черные офисные брюки. Она дополнила свой образ тонким черным галстуком, черными туфлями-лодочками и парой золотых сережек-колец.

Рианна, как пишет RadarOnline, очень переживает из-за процесса над Майерсом — на протяжении этих трех лет инцидент со стрельбой мрачно маячил над парой, и теперь, когда дело дошло до суда, певица не находит себе места из-за беспокойства.

«На публике Рианна делает вид, что храбрится. Но наедине с собой она сходит с ума», — говорят осведомленные о ситуации люди.

У Майерса и Рианны есть двое детей — однако их друзья не уверены, что их отношения могут выстоять, если рэпера отправят в тюрьму. Грозит ему может до 24 лет заключения.

Ранее мы писали о том, что пострадавший от выстрела A$AP Rocky Эфрон рассказал детали инцидента.