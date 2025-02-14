Рианна пришла в суд по делу жениха вместе с детьми

Барбадосская певица Рианна прибыла на судебное заседание по делу ее жениха A$AP Rocky вместе с их общими сыновьями. Об этом пишет издание People.

Знаменитость взяла с собой двухлетнего RZA и годовалого Райота. Провожая бойфренда в суд, артистка наклонилась к одному из детей и сказала: «Пожелайте папе удачи». Сам A$AP Rocky перед заседанием поцеловал певицу и наследников.

Напомним, в апреле 2022 года A$AP Rocky арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. Тогда рэп-исполнителя выпустили под залог, однако дело не завершилось. Истец Терелл Эфрон рассказал, что музыкант позвал его на встречу в отель в Лос-Анджелесе, где они поругались. В итоге артист направил пистолет на жертву. Одна из пуль попала в руку Терелла. На следующий день он написал заявление в полицию.

A$AP Rocky не признал вину и отказался от сделки о признании вины в виде 180 дней тюремного заключения, отметив, что он использовал реквизитный пистолет, а не настоящее огнестрельное оружие. По этому уголовному делу бойфренду Рианны грозит до 24 лет тюрьмы.

Ранее Рианна снялась в новой фотосессии в стиле «Смурфиков».