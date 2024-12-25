Рианна описала популярный в 2000-х тренд фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

Популярная барбадосская певица Рианна поделилась мнением об одном популярном в 2000-х тренде, которому она следовала. Соответствующий фрагмент из интервью опубликован в TikTok.

Ведущий шоу Mystery Fashionist решил узнать у знаменитости, о какой модной тенденции она сожалеет.

«Боже мой. Зачем ты поднимаешь эту старую дрянную тему? Когда я только начала носить мешковатые джинсы с трусами навыпуск», — с иронией ответила артистка.

В ходе общения собеседник Рианны также напомнил о сочетании спортивных штанов с туфлями на высоких каблуках.

«Я бы никогда об этом не пожалела, особенно теперь, в роли матери. Каблук — лучшее, что я могла сделать для своего стиля», — поделилась исполнительница.

В ноябре 2020 года Рианна вступила в отношения с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го влюбленные объявили, что ждут ребенка. В мае 2022-го знаменитости впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе прошлого года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

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