Резко похудевшая певица Селена Гомес встревожила фанатов: тает на глазах

Певица и актриса Селена Гомес вышла в свет после резкого похудения и встревожила поклонников. Многие пользователи подозревают, что артистка ради красивой фигуры начала использовать препарат для диабетиков «Оземпик», на котором сбросили вес как иностранные, так и российские звезды. По их мнению, она тает на глазах.

Селена не скрывает, что страдает от многих проблем со здоровьем. Она много лет борется с волчанкой и заболеванием кишечника. А недавно у нее диагностировали биполярное расстройство. Из-за всего этого несколько лет назад Гомес сильно поправилась, после чего получила немало критики в свой адрес. Сама же она заявляла — ее устраивает ее тело и ей все равно, что она не похожа на скелет.

Впрочем, на днях певица появилась на публике резко постройневшей. На 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США Селена была в обтягивающем темно-синем платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. В Сети поклонники артистки подчеркнули — за короткое время она скинула более десятка килограммов, а это возможно при использовании «Оземпика».

Однако не все верят, что Гомес решилась вводить себе препарат, так как она и так постоянно принимает лекарства, которые могут быть несовместимы с «Оземпиком». Поэтому пользователи считают, что певица просто решила похудеть перед свадьбой.

Ранее Селена Гомес и Бенни Бланко купили особняк в Беверли-Хиллз.