Резко похудевшая 43-летняя певица Кристина Агилера вышла в свет в розовом платье
© Richard Shotwell/Invision/East News
Певица Кристина Агилера вышла на публику в розовом коротком платье и потрясла всех феноменальным похудением. 43-летнюю артистку заподозрили в применении препаратов для диабетиков, но она опровергает домыслы. Кадры с изменившейся звездой публикует зарубежный портал The Sun.
Знаменитость долгие годы боролась с лишним весом, который не только повлиял на ее красоту, но и начал сказываться на работе – ведь из-за лишних килограммов Агилере было все сложнее двигаться на сцене. На удивление поклонников, в какой-то момент певица стала резко худеть, а сейчас ее просто невозможно узнать.
Агилера появилась на мероприятии Dolce & Gabbana в мини-платье розового цвета в стиле Барби. Она подчеркнула талию поясом и примерила длинные перчатки. А ее стройные ноги украшали высокие сапоги в тон наряду.
Звезде сделали эффектный макияж, используя серебристые тени и помаду в винном оттенке. Кристина предпочла укладку с локонами, еще больше став похоже на куклу. Завершающим штрихом к гламурному образу стало трехъярусное колье с бриллиантами.
«Спасибо Dolce & Gabbana за то, что пригласили меня. Buona notte», — написала артистка в соцсетях.
Фанаты пришли в восторг от фигуры певицы и предположили, что она пользуется популярным препаратом для диабетиков, с помощью которого многие звезды скидывают огромный вес. Но сама звезда в интервью рассказывала, что просто изменила образ жизни, стала заниматься спортом и села на диету. В итоге она сбросила 18 кг.
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