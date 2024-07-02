Резко похудевшая 43-летняя певица Кристина Агилера вышла в свет в розовом платье

Певица Кристина Агилера вышла на публику в розовом коротком платье и потрясла всех феноменальным похудением. 43-летнюю артистку заподозрили в применении препаратов для диабетиков, но она опровергает домыслы. Кадры с изменившейся звездой публикует зарубежный портал The Sun.

Знаменитость долгие годы боролась с лишним весом, который не только повлиял на ее красоту, но и начал сказываться на работе – ведь из-за лишних килограммов Агилере было все сложнее двигаться на сцене. На удивление поклонников, в какой-то момент певица стала резко худеть, а сейчас ее просто невозможно узнать.

Агилера появилась на мероприятии Dolce & Gabbana в мини-платье розового цвета в стиле Барби. Она подчеркнула талию поясом и примерила длинные перчатки. А ее стройные ноги украшали высокие сапоги в тон наряду.

Звезде сделали эффектный макияж, используя серебристые тени и помаду в винном оттенке. Кристина предпочла укладку с локонами, еще больше став похоже на куклу. Завершающим штрихом к гламурному образу стало трехъярусное колье с бриллиантами.