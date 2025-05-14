Режиссера Бернара-Анри Леви назвали нацистом из-за фильма об Украине в Каннах

Режиссер Бернар-Анри Леви столкнулся с обвинениями в нацизме из-за фильма об Украине. Проект кинематографиста была показан на Каннском кинофестивале.

Гневные комментарии от пользователей постановщик получил в социальной сети X (бывший Twitter). Некоторых людей возмутил фильм Леви под названием «Наша война», который сам режиссер позиционирует как документальный. Показ работы состоялся в Каннах вне конкурсной программы.

«Еще больше поддержки этнорасистских паразитов-тиранов, которым плевать на свой народ! Бернар-Анри — нацист. 12 человек в маленьком зале — это твое лучшее достижение», - пишут пользователи.

Режиссеру предложили посмотреть «настоящую документалистику». Напомним, что Бернар-Анри Леви имеет орден от Украины «За заслуги» III степени. Он был вручен ему за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее Наталья Бондарчук призвала пока не снимать фильмы о специальной военной операции.